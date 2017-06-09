国际油市：亚洲石脑油裂解价差小涨，韩国现货买盘提供支撑

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月9日 - 交易员称，韩国买家的现货需求周五支撑亚洲石脑油裂解价差小涨。
交易员称，乐天化学和GS Caltex等韩国买家在现货市场购买石脑油船货，7月下半月交货。
其中一名交易员表示，乐天化学支付的价格可能较日本报价每吨升水1.50-2美元，但这无法得到证实。
知情人士表示，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)为其炼厂制订了一份广泛的2017年维护计划，可能因此不得不从海外市场采购汽油和柴油来满足不断增长的本国需求。
新加坡现货市场中，有四笔汽油交易。(完) (编译 张涛；审校 孙茉莉)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为