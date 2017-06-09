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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 18:11 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差小涨，韩国现货买盘提供支撑

路透新加坡6月9日 - 交易员称，韩国买家的现货需求周五支撑亚洲石脑油裂解价差小涨。

交易员称，乐天化学和GS Caltex等韩国买家在现货市场购买石脑油船货，7月下半月交货。

其中一名交易员表示，乐天化学支付的价格可能较日本报价每吨升水1.50-2美元，但这无法得到证实。

知情人士表示，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)为其炼厂制订了一份广泛的2017年维护计划，可能因此不得不从海外市场采购汽油和柴油来满足不断增长的本国需求。

新加坡现货市场中，有四笔汽油交易。(完) (编译 张涛；审校 孙茉莉)
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