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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 19:33 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少

路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。

台塑石化买入7月上半月规格未定石脑油，成本加运费(C&F)基础上较日本报价每吨持平至贴水1美元。

这是台塑石化自3月以来首次以贴水买入石脑油，而且是今年1月以来透过标购买入数量最少的一次。

交易商还称，台塑石化本周还买入约2.3万吨液化石油气(LPG)，船期为6-7月，价格为较日本石脑油报价每吨贴水48美元。

亚洲汽油裂解价差连续第四日下跌至每桶9.62美元。

官方数据显示，截至5月24日当周，新加坡在岸轻质馏分油库存下降4.8%，或63.2万桶，至两周低点1,260万桶。

上周美国汽油库存亦下降。美国汽油库存下降78.7万桶，路透调查分析师预计为下降120万桶。

Petro-Diamond从伊藤忠商事买入一船8月上半月石脑油船货，价格为每吨459美元，为今天唯一一笔石脑油交易。(完) (编译 于春红; 审校 李春喜)
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