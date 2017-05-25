国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
台塑石化买入7月上半月规格未定石脑油，成本加运费(C&F)基础上较日本报价每吨持平至贴水1美元。
这是台塑石化自3月以来首次以贴水买入石脑油，而且是今年1月以来透过标购买入数量最少的一次。
交易商还称，台塑石化本周还买入约2.3万吨液化石油气(LPG)，船期为6-7月，价格为较日本石脑油报价每吨贴水48美元。
亚洲汽油裂解价差连续第四日下跌至每桶9.62美元。
官方数据显示，截至5月24日当周，新加坡在岸轻质馏分油库存下降4.8%，或63.2万桶，至两周低点1,260万桶。
上周美国汽油库存亦下降。美国汽油库存下降78.7万桶，路透调查分析师预计为下降120万桶。
Petro-Diamond从伊藤忠商事买入一船8月上半月石脑油船货，价格为每吨459美元，为今天唯一一笔石脑油交易。(完) (编译 于春红; 审校 李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为