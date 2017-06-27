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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 19:56 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差承压，因原油价格上涨

路透新加坡6月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周二下挫4.6%，触及三周低点每吨55.15美元，受布兰特原油价格走强影响。

贸易商称，韩国LG化学买进8月上半月运至大山的石脑油，成本加运费较日本报价每吨升水约0.50美元。

LG化学已在6月16日买进7月1-31日运至丽水的石脑油，每吨升水1.50美元。

亚洲汽油裂解价差跌至三日低点每桶9.12美元，跟随隔夜欧洲市场颓势。

新加坡现货市场成交六笔汽油，共计300,000桶。

这低于上交易日的成交550,000桶，但仍属稳健水准。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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