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货币新闻 | 2017年 3月 2日 星期四 20:18 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差续跌，触及十周低位

路透新加坡3月2日 - 亚洲石脑油裂解价差周四连续第二天下滑，触及每吨66.50美元，为去年12月21日以来最低位，交易员称，系因西方国家汽油价格疲软，液化石油气(LPG)价格下滑令市场承压。

亚洲乙烯厂商过去几个月一直无法用LPG取代石脑油，因冬季需求推动LPG价格高企。

但交易员指出，丁烷价格近期大幅下跌，有可能在5月或是更早时间成为裂解原材料选择之一。

尽管印度石脑油现货船货价格升水持于10美元上方，但交易员称，这个趋势可能无法持续，因为轻质馏分油市场整体疲弱。

官方数据显示，截至3月1日的一周内，新加坡岸上轻质馏分油库存下滑近4%，或51.9万桶至八周低位1,268.2万桶。

这与美国汽油库存减少的趋势一致。美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周美国汽油库存减少54.6万桶。(完) (编译 白云; 审校 王洋)
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