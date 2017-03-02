国际油市：亚洲石脑油裂解价差续跌，触及十周低位

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透新加坡3月2日 - 亚洲石脑油裂解价差周四连续第二天下滑，触及每吨66.50美元，为去年12月21日以来最低位，交易员称，系因西方国家汽油价格疲软，液化石油气(LPG)价格下滑令市场承压。
亚洲乙烯厂商过去几个月一直无法用LPG取代石脑油，因冬季需求推动LPG价格高企。
但交易员指出，丁烷价格近期大幅下跌，有可能在5月或是更早时间成为裂解原材料选择之一。
尽管印度石脑油现货船货价格升水持于10美元上方，但交易员称，这个趋势可能无法持续，因为轻质馏分油市场整体疲弱。
官方数据显示，截至3月1日的一周内，新加坡岸上轻质馏分油库存下滑近4%，或51.9万桶至八周低位1,268.2万桶。
这与美国汽油库存减少的趋势一致。美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周美国汽油库存减少54.6万桶。(完) (编译 白云; 审校 王洋)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。