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国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及九周高位，因汽油价格意外强劲
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2017年7月21日 / 中午11点31分 / 1 天内

国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及九周高位，因汽油价格意外强劲

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透新加坡7月21日 - 亚洲石脑油裂解价差周五跳升11.3%至九周高
位每吨66.65美元，因受汽油价格意外强劲的支撑；不过石脑油现货价格
仍处于贴水。
    
    韩国乐天化学以C&F价较日本报价每吨贴水1.50-2.50美元的价格大量
购入石脑油。石脑油也可用于汽油的混合调制。
    
    乐天化学购买的石脑油船货将于9月上半月发货，运至韩国丽水市和
大山。
    
    一名新加坡消息人士称，“石脑油市场突然转强。”
    
    亚洲汽油裂解价差连续第五日走升，并触及每桶11.62美元的三个月
高位，因供应吃紧。
    
    交易员称，北亚一家出口商的加工设施可能出现意外供应中断，但该
消息尚未得到独立消息来源的证实。
    
    不过在亚洲和欧洲地区中心的汽油库存水平较上年同期下降。
    
    7月20日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)存储中心的独立
汽油库存微升1.4%至808,000吨。
    
    但荷兰咨询机构PJK国际的数据显示，当前的库存水准较上年同期低4
0%。
    
    新加坡在岸轻质馏分油库存在截止7月19日当周为1,168万桶，较上年
同期的1,386万桶下降15.7%。
    
    新加坡现货市场上有三笔汽油交易和两笔石脑油交易达成。(完) (编译 徐文焰；审校 王洋)

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