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亚洲 | 2017年 5月 18日 星期四 20:55 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及五个月低点，因买需低迷

    路透新加坡5月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周四触及五个月低点每吨
56.90美元，因来自韩国的现货需求依旧迟滞，而且供给增加也拖累市场
。
    
    下个月抵达亚洲的西方船货预计会高于本月。
    
    一位在新加坡的行业消息人士称：“市场今天较弱。最终用户采购现
货的速度很迟缓。”
    
    中国联合石化以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价高单位数升水的
价格，买入一艘7月上半月的石脑油船货。
    
    除此之外没有最终用户在市场上求购7月船货的信息。
    
    亚洲汽油裂解价差下跌2.5%至每桶10.02美元的两日低点。
    
    官方数据显示，5月17日止当周新加坡陆上轻质馏分油库存上升近9%
至两周高位1,324万桶。
    
    前一日数据显示美国汽油库存小幅下降。
    
    不过分析师将美国汽油库存下降视为令人失望的消息，因降幅仅为41
.3万桶，市场预期下降73.1万桶。
    
    中国国家统计局周四的数据显示，4月中国汽油产出为1,046万吨，为
9月以来最低，并且也是逾两年来首次同比下降。
    
    新加坡现货市场上有一笔石脑油交易和两笔汽油交易。
    
    贡渥买入两艘船期为6月7-11日的92号汽油船货，价格为每桶62.10美
元，卖家分别是兴隆和托克。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
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