国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及五个月低点，因买需低迷

路透新加坡5月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周四触及五个月低点每吨 56.90美元，因来自韩国的现货需求依旧迟滞，而且供给增加也拖累市场 。 下个月抵达亚洲的西方船货预计会高于本月。 一位在新加坡的行业消息人士称：“市场今天较弱。最终用户采购现 货的速度很迟缓。” 中国联合石化以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价高单位数升水的 价格，买入一艘7月上半月的石脑油船货。 除此之外没有最终用户在市场上求购7月船货的信息。 亚洲汽油裂解价差下跌2.5%至每桶10.02美元的两日低点。 官方数据显示，5月17日止当周新加坡陆上轻质馏分油库存上升近9% 至两周高位1,324万桶。 前一日数据显示美国汽油库存小幅下降。 不过分析师将美国汽油库存下降视为令人失望的消息，因降幅仅为41 .3万桶，市场预期下降73.1万桶。 中国国家统计局周四的数据显示，4月中国汽油产出为1,046万吨，为 9月以来最低，并且也是逾两年来首次同比下降。 新加坡现货市场上有一笔石脑油交易和两笔汽油交易。 贡渥买入两艘船期为6月7-11日的92号汽油船货，价格为每桶62.10美 元，卖家分别是兴隆和托克。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)