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亚洲 | 2017年 5月 12日 星期五 20:06 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至一周最低

    路透新加坡5月12日 - 亚洲石脑油裂解价差周五跌至每吨64.95美元
，为5月4日以来最低，因欧洲地区库存高企抵消了东方的强劲需求。
    
    欧洲将其大部分过剩石脑油运往亚洲。
    
    荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至5月11日的一周阿
 姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的石脑油库存升至36.7万吨，为3
月23日以来最高。
    
    石脑油现货需求保持坚挺。
    
    台塑石化以成本加运费价(C&F)每吨升水2-3美元的价格，购入约10万
吨6月下半月到岸麦寮的石脑油。
    
    贸易商称台塑还没有决定何时关闭其三座原油加工装置中的一个，以
进行维修。该公司还需要履行汽油、柴油和其它成品油的6月出售合同。
    
    中海油和联合石化也在市场上求购石脑油。
    
    韩国的韩华以C&F价每吨较日本报价升水约6美元的价格，又购入5万
吨石蜡含量70%的6月下半月石脑油。
    
    ARA地区汽油库存下降近8%至102.1万吨，创下3月30日以来最低周度
水平。
    
    新加坡现货市场上有两笔汽油交易。
    
    兴隆以每桶61.10美元的价格买入两艘92号汽油船货。这些船货分别
在6月7-11日和6月1-5日启运，卖家分别是PTT和壳牌。
    
    还有两笔石脑油交易。BP以每吨440美元的价格分别从伊藤忠和壳牌
购入两艘7月下半月的石脑油船货。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
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