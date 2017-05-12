国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至一周最低

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透新加坡5月12日 - 亚洲石脑油裂解价差周五跌至每吨64.95美元 ，为5月4日以来最低，因欧洲地区库存高企抵消了东方的强劲需求。 欧洲将其大部分过剩石脑油运往亚洲。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至5月11日的一周阿 姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的石脑油库存升至36.7万吨，为3 月23日以来最高。 石脑油现货需求保持坚挺。 台塑石化以成本加运费价(C&F)每吨升水2-3美元的价格，购入约10万 吨6月下半月到岸麦寮的石脑油。 贸易商称台塑还没有决定何时关闭其三座原油加工装置中的一个，以 进行维修。该公司还需要履行汽油、柴油和其它成品油的6月出售合同。 中海油和联合石化也在市场上求购石脑油。 韩国的韩华以C&F价每吨较日本报价升水约6美元的价格，又购入5万 吨石蜡含量70%的6月下半月石脑油。 ARA地区汽油库存下降近8%至102.1万吨，创下3月30日以来最低周度 水平。 新加坡现货市场上有两笔汽油交易。 兴隆以每桶61.10美元的价格买入两艘92号汽油船货。这些船货分别 在6月7-11日和6月1-5日启运，卖家分别是PTT和壳牌。 还有两笔石脑油交易。BP以每吨440美元的价格分别从伊藤忠和壳牌 购入两艘7月下半月的石脑油船货。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。