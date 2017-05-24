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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 19:20 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至五个半月低点，因布兰特油价强劲

路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。

韩国乐天化学购买7月上半月运抵丽水和大山的石脑油，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水约1.50-2.00美元。

据闻中国买家联合石化和中国海洋石油也在求购石脑油，但求购的是6月交付的石脑油。

台塑石化也在就购买石脑油进行商谈，但结果尚不得而知。

印度石油天然气公司(ONGC)出售35,000吨石脑油给伊藤忠商事，6月13-14日从孟买装运，离岸价(FOB)较中东报价每吨升水约9美元。

信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES)向Petro-Diamond出售55,000吨石脑油，6月25-27日从Sikka装运，离岸价较中东报价每吨升水约9.50美元。

中国大连西太平洋石油化工有限公司标售至多36,000吨92号汽油，6月23-25日从大连装运，但结果仍不得而知。

印度斯坦石油公司(HPCL)标购35,000吨6月18-23日运抵蒙德拉的汽油，标购在5月29日结束。

新加坡现货市场中，达成一笔石脑油交易，没有汽油交易达成。(完) (编译 汪红英；审校 于春红)
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