国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至五个半月低点，因布兰特油价强劲

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
韩国乐天化学购买7月上半月运抵丽水和大山的石脑油，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水约1.50-2.00美元。
据闻中国买家联合石化和中国海洋石油也在求购石脑油，但求购的是6月交付的石脑油。
台塑石化也在就购买石脑油进行商谈，但结果尚不得而知。
印度石油天然气公司(ONGC)出售35,000吨石脑油给伊藤忠商事，6月13-14日从孟买装运，离岸价(FOB)较中东报价每吨升水约9美元。
信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES)向Petro-Diamond出售55,000吨石脑油，6月25-27日从Sikka装运，离岸价较中东报价每吨升水约9.50美元。
中国大连西太平洋石油化工有限公司标售至多36,000吨92号汽油，6月23-25日从大连装运，但结果仍不得而知。
印度斯坦石油公司(HPCL)标购35,000吨6月18-23日运抵蒙德拉的汽油，标购在5月29日结束。
新加坡现货市场中，达成一笔石脑油交易，没有汽油交易达成。(完) (编译 汪红英；审校 于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为