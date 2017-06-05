国际油市：亚洲石脑油裂解价差降至五日低点，因供应较多

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处于五日低点每吨56.95美元，因供应强劲。
印度的供应高于以前的预期，而本月抵达亚洲的西方船货预计大幅高于5月。
交易员表示，卡塔尔可能解决了以前影响其凝析油分离塔的问题，但这点无法获得独立证实。
“未来石脑油的下行压力可能略微加大，但今年基本面总体上好于去年，”新加坡的一名消息人士表示。
沙特阿拉伯、埃及、阿联酋和巴林周一与卡塔尔断交，指责其支持恐怖主义，海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)实力最强大的成员国这样断交是前所未有的情况。
但交易员表示，这个政治问题没有立即影响亚洲对于卡塔尔石脑油的整体需求。
亚洲汽油裂解价差跌2.5%至四日低点每桶10.51美元，之前曾在6月2日触及五周高点。
新加坡现货市场上有一笔石脑油交易和一笔汽油交易。(完) (编译 张涛; 审校 李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为