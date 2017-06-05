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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 18:09 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差降至五日低点，因供应较多

路透新加坡6月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处于五日低点每吨56.95美元，因供应强劲。

印度的供应高于以前的预期，而本月抵达亚洲的西方船货预计大幅高于5月。

交易员表示，卡塔尔可能解决了以前影响其凝析油分离塔的问题，但这点无法获得独立证实。

“未来石脑油的下行压力可能略微加大，但今年基本面总体上好于去年，”新加坡的一名消息人士表示。

沙特阿拉伯、埃及、阿联酋和巴林周一与卡塔尔断交，指责其支持恐怖主义，海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)实力最强大的成员国这样断交是前所未有的情况。

但交易员表示，这个政治问题没有立即影响亚洲对于卡塔尔石脑油的整体需求。

亚洲汽油裂解价差跌2.5%至四日低点每桶10.51美元，之前曾在6月2日触及五周高点。

新加坡现货市场上有一笔石脑油交易和一笔汽油交易。(完) (编译 张涛; 审校 李春喜)
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