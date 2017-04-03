国际油市：亚洲航煤价差下跌，更多船货运往欧洲

路透新加坡4月3日 - 亚洲航煤价差周一下跌，柴油价差大致持平。

一位船舶经纪人称，更多航煤运往欧洲，但由于欧洲库存较高，不清楚这是否会成为一种趋势。

三位行业消息人士称，今年初阿布扎比国家石油公司(ADNOC)旗下Ruwais炼厂发生火灾后，该公司料将于2018年第一季重启该炼厂的汽油生产装置。但这对中质馏分油的影响可能很少。

交易商称，坦桑尼亚石油进口商从托克(Trafigura)已买入两艘船货，每艘为58,578吨含硫50ppm柴油，船期为5月，价格分别为每吨较中东报价升水20.60美元和20美元。

科威特石油公司(KPC)已售出5至6万吨含硫500ppm柴油，船期为4月1至2日，价格为较中东报价每桶升水0.45至0.50美元。

该公司还售出4万吨航煤，船期为4月4至5日，每桶报价升水0.10至0.15美元。

交易商称，印度Essar Oil可能最多已售出7万吨含硫500ppm柴油，价格为每桶较中东报价升水0.40美元，但不能立即获得证实。

交易商称，印尼国家石油公司(Pertamina)已进入现货市场，寻求10万桶含硫300ppm柴油，船期为4月17至19日，以及4月28至30日。

交易商称，印尼国家石油公司亦私下在现货市场寻求购买含硫较高的柴油。