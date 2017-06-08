国际油市：亚洲航煤流动性增强

路透新加坡6月8日 - 航煤流动性周四增强，贸易消息人士称有七艘 船货易手。

一新加坡的贸易商表示，新加坡的航煤供给可能在收紧，周四有七艘 船货成交。航煤较柴油升水已长时间处在负区域，炼厂由此以牺牲航煤的 代价最大化产出柴油，这反过来消耗了库存。

船运数据显示，维多从印度的Vadinar港向Tanjung Pelapas输送了一 艘船货，上述贸易商称，在面向西方的套利窗口打开情况下，航煤从印度 输送向大新加坡地区不太常见。

International Enterprise的数据显示，6月7日止当周新加坡陆上中 质馏分油库存下降近6%至四周低点1,249.2万桶。

数据显示新加坡罕见地从希腊进口柴油。贸易商称多数情况下是柴油 从新加坡流向希腊。

知情人士称，印度石油公司(IOC)2017年将对旗下炼厂进行一系列检 修，这可能迫使该公司进入海外市场求购汽油和航煤，以满足国内需求。