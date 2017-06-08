国际油市：亚洲航煤流动性增强

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月8日 - 航煤流动性周四增强，贸易消息人士称有七艘 船货易手。
一新加坡的贸易商表示，新加坡的航煤供给可能在收紧，周四有七艘 船货成交。航煤较柴油升水已长时间处在负区域，炼厂由此以牺牲航煤的 代价最大化产出柴油，这反过来消耗了库存。
船运数据显示，维多从印度的Vadinar港向Tanjung Pelapas输送了一 艘船货，上述贸易商称，在面向西方的套利窗口打开情况下，航煤从印度 输送向大新加坡地区不太常见。
International Enterprise的数据显示，6月7日止当周新加坡陆上中 质馏分油库存下降近6%至四周低点1,249.2万桶。
数据显示新加坡罕见地从希腊进口柴油。贸易商称多数情况下是柴油 从新加坡流向希腊。
知情人士称，印度石油公司(IOC)2017年将对旗下炼厂进行一系列检 修，这可能迫使该公司进入海外市场求购汽油和航煤，以满足国内需求。
新加坡现货市场上有七艘航煤交易和两艘柴油交易。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为