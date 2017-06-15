国际油市：亚洲航煤现货价差上升，受中国贸易商需求提振

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月15日 - 新加坡航煤现货价差周四上升，贸易消息人士称，这受到来自中国贸易商的需求提振。
据业内消息人士称，中国贸易商在将航煤从新加坡运往欧洲，与此同时，中国国内的航煤需求在夏季航空旅行旺季也将会走强。
三位业内消息人士称，中国航油(新加坡)和联合石化已初步预订了船只，将航煤运往西方。
贸易商称，中石化的香港分公司本周也在普氏窗口寻求购买航煤。该公司很少参与该过程。
据贸易商透露，中国航油和联合石化自6月初以来已在新加坡购买逾300万桶航煤。
新加坡国际企业发展局(IES)最新数据显示，截至6月14日当周，新加坡岸上柴油和航煤库存下降1%至五周低位1,235.4万桶。
数据显示，输往澳洲、缅甸和斯里兰卡的柴油增多，是库存下降的一个因素。
贸易商称，约旦炼油厂(Jordan Petroleum Refinery)在求购5.6万吨交付至Aqaba的航煤。
一项招标文件显示，斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp在求购一艘11万桶柴油和20万桶航煤的混合船货，7月交付。
新加坡现货市场达成三笔航煤和一笔柴油交易。(完) (编译 刘秀红；审校 母红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为