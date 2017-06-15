国际油市：亚洲航煤现货价差上升，受中国贸易商需求提振

路透新加坡6月15日 - 新加坡航煤现货价差周四上升，贸易消息人士称，这受到来自中国贸易商的需求提振。

据业内消息人士称，中国贸易商在将航煤从新加坡运往欧洲，与此同时，中国国内的航煤需求在夏季航空旅行旺季也将会走强。

三位业内消息人士称，中国航油(新加坡)和联合石化已初步预订了船只，将航煤运往西方。

贸易商称，中石化的香港分公司本周也在普氏窗口寻求购买航煤。该公司很少参与该过程。

据贸易商透露，中国航油和联合石化自6月初以来已在新加坡购买逾300万桶航煤。

新加坡国际企业发展局(IES)最新数据显示，截至6月14日当周，新加坡岸上柴油和航煤库存下降1%至五周低位1,235.4万桶。

数据显示，输往澳洲、缅甸和斯里兰卡的柴油增多，是库存下降的一个因素。

贸易商称，约旦炼油厂(Jordan Petroleum Refinery)在求购5.6万吨交付至Aqaba的航煤。

一项招标文件显示，斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp在求购一艘11万桶柴油和20万桶航煤的混合船货，7月交付。