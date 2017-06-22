国际油市：亚洲航煤现货价差升水持稳，因现货交易活络

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透新加坡6月22日 - 路透数据显示，亚洲航煤较新加坡报价的现货价差周四连续第四天呈现升水，此前有一段时间陷于贴水。
新加坡航煤现货交易市场活络，联合石化为主要买家，共买进800,000桶。
这是6月8日以来单日成交最高量。
官方数据显示，6月21日止当周，新加坡在岸中质馏分油库存小升1.1%，至两周高位近1,250万桶。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周馏分油库存增加110万桶，市场预估为增加46.5万桶。
新加坡现货市场无柴油成交。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。