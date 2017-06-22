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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 20:02 BJT

国际油市：亚洲航煤现货价差升水持稳，因现货交易活络

路透新加坡6月22日 - 路透数据显示，亚洲航煤较新加坡报价的现货价差周四连续第四天呈现升水，此前有一段时间陷于贴水。

新加坡航煤现货交易市场活络，联合石化为主要买家，共买进800,000桶。

这是6月8日以来单日成交最高量。

官方数据显示，6月21日止当周，新加坡在岸中质馏分油库存小升1.1%，至两周高位近1,250万桶。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周馏分油库存增加110万桶，市场预估为增加46.5万桶。

新加坡现货市场无柴油成交。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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