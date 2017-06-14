国际油市：亚洲航煤现货价差触及两周高位，受益于中国买兴

路透新加坡6月14日 - 亚洲航煤现货价差周三升至6月初以来的最高，行业消息人士称这受益于中国贸易商的持续买兴。

贸易商称，中航油在新加坡买入两艘航煤船货，船期介于6月末至7月初。

定船数据显示，该公司或预定了SKS Dokka号油轮在6月末运输9万吨航煤从新加坡前往欧洲。

行业消息人士称，中国的联合石化计划使用两艘LR油轮从新加坡运输航煤至欧洲。

一船运经纪人称，该公司最初计划租用梅林湾号油轮，但未能租成。

贸易商称，由于国内市场库存高企以及国内零售价格下跌，中国贸易商可能将过剩的航煤运输至国外，但其中一位表示，这种态势可能会发生变化，因炼厂的产能利用率预计会在第三季下降。

印度石油公司(IOC)或已从BP买入最多8万吨40ppm柴油，并从道达尔买入至多4万吨同品级柴油，船期为7月上半月。

这些交易未能获得相关公司的证实。

一项招标文件显示，印度斯坦石油公司(HPCL)再度进入现货市场，求购6.5万吨7月的柴油。