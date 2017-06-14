国际油市：亚洲航煤现货价差触及两周高位，受益于中国买兴

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月14日 - 亚洲航煤现货价差周三升至6月初以来的最高，行业消息人士称这受益于中国贸易商的持续买兴。
贸易商称，中航油在新加坡买入两艘航煤船货，船期介于6月末至7月初。
定船数据显示，该公司或预定了SKS Dokka号油轮在6月末运输9万吨航煤从新加坡前往欧洲。
行业消息人士称，中国的联合石化计划使用两艘LR油轮从新加坡运输航煤至欧洲。
一船运经纪人称，该公司最初计划租用梅林湾号油轮，但未能租成。
贸易商称，由于国内市场库存高企以及国内零售价格下跌，中国贸易商可能将过剩的航煤运输至国外，但其中一位表示，这种态势可能会发生变化，因炼厂的产能利用率预计会在第三季下降。
印度石油公司(IOC)或已从BP买入最多8万吨40ppm柴油，并从道达尔买入至多4万吨同品级柴油，船期为7月上半月。
这些交易未能获得相关公司的证实。
一项招标文件显示，印度斯坦石油公司(HPCL)再度进入现货市场，求购6.5万吨7月的柴油。
新加坡现货市场上，有一笔柴油交易达成，四笔航煤交易达成。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为