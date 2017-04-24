国际油市：伊朗5月原油出口料降至14个月低位

* 伊朗原油出口料创14个月低位
* 5月出口总量料为166万桶/日
* 印度购买规模将触及一年低位，此前发生争端
路透东京4月21日 - 了解伊朗油轮装载计划的消息人士称，伊朗原油出口5月料降至14个月低点，说明该国清理油轮仓储库存后，难以提高出口规模。
出口下降的一部分可能也归因于需求下降，运往印度的出口势将下滑至一年低位，此前一气田的合约发生争端。日本订单较4月下降逾一半。
该消息人士称，伊朗5月还将有约300万桶石油重新入库，凸显尽管石油输出国组织(OPEC)及其他产油国达成减产协议提振价格，市面上的石油供应有多少。
消息人士称，5月伊朗装载原油总量料接近170万桶/日，其中约10万桶/日进入油轮仓储。
5月凝析油装运数据尚不清楚。
该国4月原油出口料为180万桶/日，凝析油出口料略超37万桶/日，较二者2月触及的六年高位290万桶/日大幅下降。
据消息人士，伊朗3月装运约260万桶/日原油和凝析油，其中多数为原油。3月和4月这两种油均未入库。
2月最终出口数据远高于路透稍早报导的初步数据，显示伊朗充分利用了该国在OPEC和非OPEC产油国减产协议的豁免权。
不过，在印度国有炼厂达成一致将从伊朗进口石油的年度协议减少五分之一，以施压伊朗将Farzad B天然气田开发案授标予一家印度财团后，印度买家正减少向伊朗的购油。
印度5月自伊朗进口的原油数量料为37万桶/日左右；4月原油和凝析油进口量接近47万桶/日。
日本5月预计进口近4万桶/日，为3月以来最低。
中国本月自伊朗装运的原油和凝析油料触及四个月低位，仅略高于50万桶/日。
亚洲自伊朗进口的原油数量图表：
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(完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校 王颖/杜明霞)