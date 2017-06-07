国际油市：供应过剩拖累油价下跌，但中东局势和美国库存下降构成支撑

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月7日 - 油价周三下跌，布兰特原油期货未能在每桶50美元寻获支撑，因为全球油市依然供应过剩，不过中东地区紧张局势升级和美国库存下降，给油价带来一定支撑。
0041GMT，布兰特原油期货报每桶49.94美元，较上日收盘价下跌0.18美元或0.4%。布兰特原油自5月25日OPEC宣布延长减产协议以来已经下挫近8%。
美国原油期货下跌0.21美元或0.4%，至每桶47.98美元，自5月25日以来跌幅超过6%。
交易员称，燃料供应持续过剩，令油价承压，尽管石油输出国组织(OPEC)牵头的产油国承诺将减产协议延至2018年第一季末。
据美国能源资料协会(EIA)，全球燃料产量和消费在每日9,800万桶左右会基本达到供需平衡，尽管库存仍有些高。
交易员称，中东政治紧张局势加剧，且有迹象显示美国燃料库存逐步下降，这都支撑油市。
大宗商品经纪商Marex Spectron称，预计未来数周“实货市场原油供应将下降”，并称“这可能支撑油价”。
沙特、埃及和阿联酋等主要阿拉伯国家与卡塔尔断交，影响石油、天然气、金属和食品等商品的交易。
美国石油协会(API)周二公布数据显示，5月26日止当周，美国原油库存下降870万桶。
EIA库存数据将在周三稍晚公布。
Marex Spectron称，未来数周炼厂需求前景强劲，也支撑油价。
不过该经纪商称，宏观经济环境“严重利空”，恐限制油价涨势。(完) (编译 王兴亚/李爽 审校 戴素萍/许娜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为