国际油市：俄罗斯第三季石油出口量料较前季大致持平--消息人士

路透莫斯科6月15日 - 据行业消息人士和路透测算显示，俄罗斯第三季石油出口料较前季基本持平。

俄罗斯第三季通过油管寡头Transneft出口和输送的石油总计料为6,120万吨，第二季为6,050万吨。

消息人士称，第三季来自波罗的海港口的供应量料为2,020万吨，略高于第二季的2,015万吨。

消息人士还称，第三季来自黑海港口Novorossiisk的出口将从825万吨升至862万吨，而太平洋港口Kozmino的出口量将从第二季的805万吨降至780万吨。(完) (编译 白云; 审校 陈宗琦)