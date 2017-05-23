国际油市：减产协议延长憧憬支撑油价持坚，但经济放缓令前景蒙阴

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月23日 - 油价周二持坚，因预期石油输出国组织(OPEC)牵头的石油减产协议可能延长至明年3月；但分析师表示，经济放缓使原油市场中期前景蒙阴。
0019 GMT，布兰特原油期货微涨0.03美元报每桶53.86美元。
美国原油期货亦微涨0.03美元至51.16美元。
这两种指标原油期货自本月稍早所及的低点都已回升逾10%。
外界预期OPEC及俄罗斯等其他产油国的减产协议在今年上半年到期之后继续实施至2018年3月。油价受此预期推动而走高。
OPEC和其他参与减产的产油国将在5月25日在维也纳开会，讨论产量政策。
“由于库存下降，加上延长减产协议的可能性增强，从而使油价弹升，”高盛研究报告称。
“我们认为，延长减产协议九个月，将可使经济合作暨发展组织(OECD)库存到2018年初达到正常水平。但我们认为，如果OPEC和俄罗斯产量上升至其产能扩张水准，并且页岩油产量恣意增长，那么明年稍晚供应有可能再度过剩。” (完) (编译 张若琪/李婷仪 审校 白云/王兴亚)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为