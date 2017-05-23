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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 08:51 BJT

国际油市：减产协议延长憧憬支撑油价持坚，但经济放缓令前景蒙阴

路透新加坡5月23日 - 油价周二持坚，因预期石油输出国组织(OPEC)牵头的石油减产协议可能延长至明年3月；但分析师表示，经济放缓使原油市场中期前景蒙阴。

0019 GMT，布兰特原油期货微涨0.03美元报每桶53.86美元。

美国原油期货亦微涨0.03美元至51.16美元。

这两种指标原油期货自本月稍早所及的低点都已回升逾10%。

外界预期OPEC及俄罗斯等其他产油国的减产协议在今年上半年到期之后继续实施至2018年3月。油价受此预期推动而走高。

OPEC和其他参与减产的产油国将在5月25日在维也纳开会，讨论产量政策。

“由于库存下降，加上延长减产协议的可能性增强，从而使油价弹升，”高盛研究报告称。

“我们认为，延长减产协议九个月，将可使经济合作暨发展组织(OECD)库存到2018年初达到正常水平。但我们认为，如果OPEC和俄罗斯产量上升至其产能扩张水准，并且页岩油产量恣意增长，那么明年稍晚供应有可能再度过剩。” (完) (编译 张若琪/李婷仪 审校 白云/王兴亚)
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