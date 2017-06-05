国际油市：印度供应令柴油现货市场承压，表明市场供应充足

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月5日 - 交易商称，来自印度的现货供给周一令柴油现货价差承压，表明市场供应充裕。
印度Essar Oil已出售一批7月初装船的柴油船货，目前印度雨季已经到来。
雨季期间印度国内对柴油的需求通常会下降，但一些炼厂进入维修提升了该国对柴油的进口。
交易商称，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)可能已将其2017年7月至2018年6月期间装船的10ppm含硫柴油定期船货合约价格下调至较中东报价每桶升水1.50美元。
买方寻求每桶1-1.05美元升水。其中一位交易商称，买卖双方可能会讨价还价至每桶升水1.20-1.30美元，不过谈判目前仍在进行中。
两位贸易消息人士称，卡塔尔石油公司仍在寻求从海合会(GCC)各国获取柴油，尽管其中部分成员国已断绝与卡塔尔的联系。
该国有公司在寻求7-9月每月获交付至多两批柴油船货，招标活动周一截止。两位消息人士称，该公司尚未对招标做出修正。
招标的其中一个要求是船货来来自GCC。GCC成员包括阿联酋、巴林、沙特、阿曼、卡塔尔、科威特和也门。
“据我所知他们到现在还没有修正招标，但也可能是时候尚早，”其中一位驻海湾的贸易消息人士称。
新加坡现货市场上有三笔柴油交易达成，两笔航煤交易。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为