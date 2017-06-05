国际油市：印度供应令柴油现货市场承压，表明市场供应充足

路透新加坡6月5日 - 交易商称，来自印度的现货供给周一令柴油现货价差承压，表明市场供应充裕。

印度Essar Oil已出售一批7月初装船的柴油船货，目前印度雨季已经到来。

雨季期间印度国内对柴油的需求通常会下降，但一些炼厂进入维修提升了该国对柴油的进口。

交易商称，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)可能已将其2017年7月至2018年6月期间装船的10ppm含硫柴油定期船货合约价格下调至较中东报价每桶升水1.50美元。

买方寻求每桶1-1.05美元升水。其中一位交易商称，买卖双方可能会讨价还价至每桶升水1.20-1.30美元，不过谈判目前仍在进行中。

两位贸易消息人士称，卡塔尔石油公司仍在寻求从海合会(GCC)各国获取柴油，尽管其中部分成员国已断绝与卡塔尔的联系。

该国有公司在寻求7-9月每月获交付至多两批柴油船货，招标活动周一截止。两位消息人士称，该公司尚未对招标做出修正。

招标的其中一个要求是船货来来自GCC。GCC成员包括阿联酋、巴林、沙特、阿曼、卡塔尔、科威特和也门。

“据我所知他们到现在还没有修正招标，但也可能是时候尚早，”其中一位驻海湾的贸易消息人士称。