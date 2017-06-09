国际油市：原油上涨，因尼日利亚输油管道漏油盖过供应忧虑

* 壳牌对尼日利亚原油宣布不可抗力

* 本周美国活跃钻机连续第21周增加－贝克休斯

* 尽管适值美国驾驶高峰期，但燃料需求放缓

* 亚洲海上库存原油依然供应充足

路透纽约6月9日 - 原油价格周五上涨，受助于一尼日利亚输油管道停运，不过，油价本周周线仍下跌近4%，因对全球供应过多的忧虑犹在。

布兰特原油收高0.29美元，报48.15美元。美国原油收涨0.19美元，报45.83美元。两份原油合约本周周线下跌近4%，美国原油库存高企和全球供应充足对市场带来压力。

“我认为，油价只是暂时回稳，”Tradition Energy市场研究经理Gene McGillian说，他又指出，交易商在周末前回补空头。

“产量上升，将继续拉低原油，”他说。

壳牌在尼日利亚的公司对尼日利亚伯尼轻质原油宣布不可抗力，此前有人在Trans Niger输油管道钻了一个洞，导致漏油。

油市承压，部份原因是尼日利亚和利比亚增产，这两个石油输出国组织(OPEC)成员国不受减产协议约束。

美国原油生产也在继续增加。能源服务公司贝克休斯周五称，本周美国活跃钻机增加八座至741座，为2015年4月来最高。

数据显示，上周美国原油库存增加330万桶，至5.132亿桶，成品油库存也增加，尽管适值驾驶燃料需求旺季。