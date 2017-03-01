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货币新闻 | 2017年 3月 1日 星期三 15:45 BJT

国际油市：原油价格连跌两日，市场静候美国石油库存数据

路透新加坡3月1日 - 原油价格周三进一步下跌，美国石油增产令市场承压，不过石油输出国组织(OPEC)减产继续带来支撑。

油市投资者等候美国能源资料协会(EIA)周三1530GMT公布的一周石油库存数据。

0723GMT，西德克萨斯中质油(WTI)跌0.15美元或0.3%，报每桶53.86美元，布兰特原油期货跌0.13美元或0.2%，至每桶56.38美元。

“美国页岩油产业复苏的迹象拖累油市，”澳新银行在一份报告中说。

美国原油库存已连续第七周增长。周二公布的路透调查显示，美国上周商业原油库存料连续第八周增长，八位受访分析师平均预测，上周美国原油库存增长约310万桶。这令人担心，需求增长或许不足以消化全球过剩原油。

美国石油协会(API)周二称，在截至2月24日当周，美国原油库存增加250万桶，至5.18亿桶，上周汽油库存意外增加，馏分油库存跌幅大于预期。

周二公布的路透调查显示，受沙特大幅减产提振，2月石油输出国组织(OPEC)连续第二个月减产，令减产执行率进一步提高。

路透大宗商品和能源市场技术分析师王涛称，布兰特油价似乎在每桶55.93-57.26美元之间呈中性，只有摆脱该区间才会看出走向。

美国原油期货有可能小幅升向每桶54.28美元阻力位，如若突破，有望进一步上探54.62美元。(完) (编译 艾茂林/刘秀红；审校 王洋/李爽)
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