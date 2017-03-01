国际油市：原油价格连跌两日，市场静候美国石油库存数据

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透新加坡3月1日 - 原油价格周三进一步下跌，美国石油增产令市场承压，不过石油输出国组织(OPEC)减产继续带来支撑。
油市投资者等候美国能源资料协会(EIA)周三1530GMT公布的一周石油库存数据。
0723GMT，西德克萨斯中质油(WTI)跌0.15美元或0.3%，报每桶53.86美元，布兰特原油期货跌0.13美元或0.2%，至每桶56.38美元。
“美国页岩油产业复苏的迹象拖累油市，”澳新银行在一份报告中说。
美国原油库存已连续第七周增长。周二公布的路透调查显示，美国上周商业原油库存料连续第八周增长，八位受访分析师平均预测，上周美国原油库存增长约310万桶。这令人担心，需求增长或许不足以消化全球过剩原油。
美国石油协会(API)周二称，在截至2月24日当周，美国原油库存增加250万桶，至5.18亿桶，上周汽油库存意外增加，馏分油库存跌幅大于预期。
周二公布的路透调查显示，受沙特大幅减产提振，2月石油输出国组织(OPEC)连续第二个月减产，令减产执行率进一步提高。
路透大宗商品和能源市场技术分析师王涛称，布兰特油价似乎在每桶55.93-57.26美元之间呈中性，只有摆脱该区间才会看出走向。
美国原油期货有可能小幅升向每桶54.28美元阻力位，如若突破，有望进一步上探54.62美元。(完) (编译 艾茂林/刘秀红；审校 王洋/李爽)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。