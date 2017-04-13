国际油市：原油期货连续第二日下滑，因数据显示美国国内产量在增加

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透新加坡4月13日 - 原油期货周四连续第二日下滑，脱离前一交易日所及一个月高位。能源资料协会(EIA)周三公布报告显示美国国内产量仍在增加，库欣库存亦上升。
亚洲市场盘初，布兰特原油期货下跌0.24美元或0.4%，至每桶55.62美元。油价周三攀升至一个月高位56.65美元，后有所回落。
西德克萨斯中质油(WTI)原油期货跌0.23美元或0.4%，至每桶52.88美元。上日触及3月7日以来最高水平53.76美元。
交易商关注美国能源资料协会(EIA)周度报告中的美国产量初估数据。该报告暗示美国产量仍在增加，并显示美国原油交割地库欣库存增加27.6万桶。
“美国石油产量升至逾一年高位，使得油价在EIA公布数据后走弱，”澳新银行在报告中表示。
“美国产量增加3.6万桶/日，为2016年1月来最大增幅，贝克休斯(Baker Hughes)的活跃钻机数为672个，创2015年8月以来最高。”
由于有报导称沙特(沙乌地)阿拉伯积极推动OPEC成员国与部分非OPEC产油国将减产期限延长至6月以后，布兰特原油与美国原油最近几个交易日走扬。(完) (编译 孙国玉/陈宗琦；审校 李爽/许娜)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。