国际油市：原油期货连续第二日下滑，因数据显示美国国内产量在增加

路透新加坡4月13日 - 原油期货周四连续第二日下滑，脱离前一交易日所及一个月高位。能源资料协会(EIA)周三公布报告显示美国国内产量仍在增加，库欣库存亦上升。

亚洲市场盘初，布兰特原油期货下跌0.24美元或0.4%，至每桶55.62美元。油价周三攀升至一个月高位56.65美元，后有所回落。

西德克萨斯中质油(WTI)原油期货跌0.23美元或0.4%，至每桶52.88美元。上日触及3月7日以来最高水平53.76美元。

交易商关注美国能源资料协会(EIA)周度报告中的美国产量初估数据。该报告暗示美国产量仍在增加，并显示美国原油交割地库欣库存增加27.6万桶。

“美国石油产量升至逾一年高位，使得油价在EIA公布数据后走弱，”澳新银行在报告中表示。

“美国产量增加3.6万桶/日，为2016年1月来最大增幅，贝克休斯(Baker Hughes)的活跃钻机数为672个，创2015年8月以来最高。”