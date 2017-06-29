国际油市：原油期货连续第六日上涨，因美国产量下降

路透新加坡6月29日 - 原油期货周四连续第六个交易日上涨，创6月19日以来最高水平，受美国原油产量下降影响，但对全球供应过剩的持续担忧继续拖累油价。

0648GMT，西德克萨斯中质油(WTI)期货涨0.21美元或0.5%，至每桶44.95美元。布兰特原油期货涨0.20美元或0.4%，至每桶47.51美元。

“页岩油开采迅速增加以及利比亚/尼日利亚产量意外大幅反弹，料将缓和2017年库存的减少，”高盛表示。

“这可能导致库存正常化无法在石油输出国组织(OPEC)明年3月结束减产行动时实现。我们预计油价将在接近(每桶)45美元处交投，直到有证据显示美国活跃钻机数减少、库存持续下降或OPEC额外减产。”

美国能源资料协会(EIA)周三公布，上周美国原油库存增加11.8万桶，产量下降10万桶/日至930万桶/日，这是自2016年7月以来最大周度产量降幅。

美国汽油库存减少，也给油市提供额外支撑。

“数据显示美国(汽油)库存再次大幅下降，也支撑了油价，”澳新银行(ANZ)在报告中称。

“汽油库存减少89.4万桶。这表明美国夏季驾车高峰季开局不振后，需求正开始回升。”(完) (编译 孙国玉/张涛；审校 于春红/张若琪)