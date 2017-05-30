国际油市：夏季驾车出行季开局强劲，推动美国原油升向50美元

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月30日 - 美国原油价格周二升向每桶50美元，美国夏季驾车出行季开局强劲，意味着未来数月燃油需求强劲。
美国所谓的夏季驾车高峰季在本周初的阵亡将士纪念日假期开启。美国家庭在夏季的几个月走访亲朋好友或外出度假，对汽油和柴油等交通燃料的需求通常会大幅增长。
美国原油期货周二亚洲盘初一度升越每桶50美元，0032 GMT时报49.97美元，较上一结算价仍上涨0.17美元。
“美国驾驶出行季的开始...提振了市场对于库存在接下来数周会开始下降的信心，”澳新银行周二称。
美国汽车协会(AAA)称，在阵亡将士纪念日假期，预计将有3,930万美国民众进行50英里(80公里)或者更远距离的外出旅行。
由于亚洲和欧洲现阶段没有这样的驾驶出行活动，布兰特原油期货没有被如此强劲地推高。
布兰特原油期货报每桶52.26美元，较上个交易日收盘价涨0.03美元。
石油输出国组织(OPEC)牵头的把减产协议延长至2018年第一季末的决定，是否会带来令市场大幅收紧以结束多年供应过剩情况的理想效果，是推动布兰特油价走势的主要因素。(完) (编译 王兴亚/侯雪苹；审校 白云)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为