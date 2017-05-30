国际油市：夏季驾车出行季开局强劲，推动美国原油升向50美元

路透新加坡5月30日 - 美国原油价格周二升向每桶50美元，美国夏季驾车出行季开局强劲，意味着未来数月燃油需求强劲。

美国所谓的夏季驾车高峰季在本周初的阵亡将士纪念日假期开启。美国家庭在夏季的几个月走访亲朋好友或外出度假，对汽油和柴油等交通燃料的需求通常会大幅增长。

美国原油期货周二亚洲盘初一度升越每桶50美元，0032 GMT时报49.97美元，较上一结算价仍上涨0.17美元。

“美国驾驶出行季的开始...提振了市场对于库存在接下来数周会开始下降的信心，”澳新银行周二称。

美国汽车协会(AAA)称，在阵亡将士纪念日假期，预计将有3,930万美国民众进行50英里(80公里)或者更远距离的外出旅行。

由于亚洲和欧洲现阶段没有这样的驾驶出行活动，布兰特原油期货没有被如此强劲地推高。

布兰特原油期货报每桶52.26美元，较上个交易日收盘价涨0.03美元。