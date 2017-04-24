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市场报道 | 2017年 4月 24日 星期一 10:30 BJT

国际油市：对冲基金连续第三周增持美国原油净多仓

路透纽约4月21日 - 周五公布数据显示，在4月18日止当周，对冲基金与基金经理连续第三周增加对美国原油的看多押注，因全球减产协议将延长的预期提振油价连涨三周。

据美国商品期货交易委员会(CFTC)，投机客当周将纽约和伦敦市场美国原油期货和期权仓位累计提高17,851口至355,077口，创3月初以来最高。

其中多数降低空头仓位，空仓减少7,613口至63,353口，为3月7日止当周以来最低。

精炼油品方面，投机客削减汽油多仓，当周期货和期权累计净多仓降至33,612口。

投机客还将超低硫柴油净多仓增持4,041口至33,966口，为2月初以来最高。(完) (编译 李爽 审校 许娜)
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