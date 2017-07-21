国际油市：库存攀升打压燃料油裂解价差脱离10日高位

路透新加坡7月21日 - 燃料油裂解价差脱离周四创下的10日高位，行 业消息人士称因阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的库存上升。不过由于 残渣燃料油的结构性产量下降，且夏季电力燃料油需求坚挺，下行空间料 有限。 洲际交易所(ICE)8月鹿特丹驳船燃料油较布兰特原油的裂解价差较前 一日结算价每桶上升约0.20美元，0900GMT时报每桶贴水约0.05美元。 周五的日内交易中，8月亚洲180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差<F O180SGCKMc1>较前一日下跌0.13美元至每桶负0.68美元。 周四180-cst燃料油裂解价差升至10日高位，未受新加坡燃料油库存 上升的影响。 自6月初前后以来裂解价差稳步上升，因市场担心供应将趋紧，主要 枢纽库存下降，且季节性需求不断增强。这令燃料油裂解价差在接近6月 底时达到了数年来的高位。 PJK的最新数据显示，最新一周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普枢纽地 区的精炼油库存上升13.5万吨达到574万吨。 这一上升主要是由燃料油所推动。数据显示燃料油的库存增长26.2万 吨至109万吨。 PJK的Patrick Kulsen表示，燃料油库存较前一周大增32%，达到近三 个月高位，因该地区未向亚太市场出口船货。 周四公布的官方数据显示，7月19日当周新加坡陆上燃料油库存上升4 %或12.8万吨，至一个月高位340万吨。 普氏窗口中周五报告达成一笔380-cst燃料油交易。 Coastal以每吨较新加坡报价升水0.60美元的价格，从摩科瑞购入2万 吨船期为8月5-9日的380-cst燃料油。(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)