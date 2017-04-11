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市场报道 | 2017年 4月 11日 星期二 08:37 BJT

国际油市：投资者一周增持布兰特原油期货多仓规模为四个月来最大

路透伦敦4月10日 - 投资者上周对布兰特原油和汽油期货多头仓位的增持规模为四个月以来最大，因石油输出国组织(OPEC)减产协议执行情况良好，且利比亚和北海原油生产供应中断，鼓舞了市场信心。

洲际交易所(ICE)周一公布的数据显示，4月4日当周投机客持有的布兰特原油期货及期权净多仓增加30,563口至403,319口，相当于4.03亿桶。

这是四周来净多仓规模首次上升，且为12月6日当周以来最大增幅。

布兰特原油期货在这一周涨5%至大约一个月高点，因利比亚因生产中断而减产约三分之一(约为25.2万桶/日)，同时英国北海最大的油田--产量为18万桶/日的Buzzard油田意外停产。

此外，同样是在4月4日当周，投资者持有的ICE汽油期货和期权净多仓增加14,776口至65,654口，相当于657万吨。(完) (编译 郑茵 审校)
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