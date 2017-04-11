国际油市：投资者一周增持布兰特原油期货多仓规模为四个月来最大

企业并购：亚马逊137亿美元收购食品超市Whole Foods，发威实体零售业
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透伦敦4月10日 - 投资者上周对布兰特原油和汽油期货多头仓位的增持规模为四个月以来最大，因石油输出国组织(OPEC)减产协议执行情况良好，且利比亚和北海原油生产供应中断，鼓舞了市场信心。
洲际交易所(ICE)周一公布的数据显示，4月4日当周投机客持有的布兰特原油期货及期权净多仓增加30,563口至403,319口，相当于4.03亿桶。
这是四周来净多仓规模首次上升，且为12月6日当周以来最大增幅。
布兰特原油期货在这一周涨5%至大约一个月高点，因利比亚因生产中断而减产约三分之一(约为25.2万桶/日)，同时英国北海最大的油田--产量为18万桶/日的Buzzard油田意外停产。
此外，同样是在4月4日当周，投资者持有的ICE汽油期货和期权净多仓增加14,776口至65,654口，相当于657万吨。(完) (编译 郑茵 审校)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,444,543口) 438,144 352,886 231,203 589,099 678,866 1258446 1262955 186,097 181,588 较6月6日变动(未平仓合约：增加30,805口) 19,699 -98,018 39,755 -34,020 75,596 25,434 17,333 5,371 13,472 各类未