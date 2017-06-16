国际油市：新加坡柴油裂解价差上升，受益于印度进口

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月16日 - 新加坡柴油裂解价差周五上升，业内消息人士称，这归功于印度柴油进口的提振。
业内消息人士称，今年印度柴油进口有望触及至少2011年以来最高，因炼厂关停升级装置来满足新的燃油标准，而且偏暖天气刺激需求。
据路透公布的招标数据显示，印度国有炼厂已经在寻求或者已经购买截至7月的至多96.7万吨柴油。据可往前追溯至2011年的全年政府数据显示，这一规模超出了2016年创纪录的96.2吨进口纪录高位。
据石油咨询机构FGE苏伊士东部石油业务主管Sri Paravaikkarasu称，印度炼厂的升级旨在满足4月1日推出的新欧IV燃油标准，而且偏暖天气也提振了印度的柴油进口。
业内消息人士称，越南大型燃油进口商Petrolimex买下7月交付的两艘柴油船货，共计7万吨，新加坡或泰国离岸价(FOB)每吨较新加坡报价升水0.75-0.8美元。
其中一位消息人士称，其中一艘船货可能来自皇家荷兰/壳牌石油，但这无从确认。
新加坡现货市场上有两笔航煤交易、两笔柴油交易达成。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为