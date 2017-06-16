国际油市：新加坡柴油裂解价差上升，受益于印度进口

路透新加坡6月16日 - 新加坡柴油裂解价差周五上升，业内消息人士称，这归功于印度柴油进口的提振。

业内消息人士称，今年印度柴油进口有望触及至少2011年以来最高，因炼厂关停升级装置来满足新的燃油标准，而且偏暖天气刺激需求。

据路透公布的招标数据显示，印度国有炼厂已经在寻求或者已经购买截至7月的至多96.7万吨柴油。据可往前追溯至2011年的全年政府数据显示，这一规模超出了2016年创纪录的96.2吨进口纪录高位。

据石油咨询机构FGE苏伊士东部石油业务主管Sri Paravaikkarasu称，印度炼厂的升级旨在满足4月1日推出的新欧IV燃油标准，而且偏暖天气也提振了印度的柴油进口。

业内消息人士称，越南大型燃油进口商Petrolimex买下7月交付的两艘柴油船货，共计7万吨，新加坡或泰国离岸价(FOB)每吨较新加坡报价升水0.75-0.8美元。

其中一位消息人士称，其中一艘船货可能来自皇家荷兰/壳牌石油，但这无从确认。