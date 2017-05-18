国际油市：普氏窗口燃料油卖方报价几乎消失，尽管新加坡库存上升

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透新加坡5月18日 - 380-cst燃料油现货升水周四基本持平，尽管 普氏窗口几乎未见供应商，贸易商表示这不太常见，尤其是近期的官方数 据显示新加坡陆上燃料油库存上升。 普氏窗口报告成交三笔船货，总计2万吨380-cst燃料油和4万吨180-c st燃料油。 唯一的一艘380-cst燃料油船货是由维多在0830 GMT出售的，这至少 是今年以来出售船货最少的一天。 相比之下前一日有七艘船货的卖方报价，本周初时则有12艘船货的报 价。 自5月初以来普氏窗口总计成交142万吨燃料油，4月时为382.1万吨。 新加坡国际企业发展局(IES)数据显示，5月17日止当周新加坡陆上燃 料油库存增长8%至322万吨。 路透编制的数据显示，5月17日当周新加坡的燃料油净进口量飙升至 至少一年半高位163万吨，比前一周高出214%，并且也远高于2016年2月24 日当周创下的前次高位150万吨。 经纪消息人士称380-cst燃料油6月/7月跨月价差报在每吨约负0.25美 元。 行业消息人士称，近月跨月价差目前已稳定在时下的水准，在这一水 准其遭遇到了阻力。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。