国际油市：普氏窗口燃料油卖方报价几乎消失，尽管新加坡库存上升

路透新加坡5月18日 - 380-cst燃料油现货升水周四基本持平，尽管 普氏窗口几乎未见供应商，贸易商表示这不太常见，尤其是近期的官方数 据显示新加坡陆上燃料油库存上升。 普氏窗口报告成交三笔船货，总计2万吨380-cst燃料油和4万吨180-c st燃料油。 唯一的一艘380-cst燃料油船货是由维多在0830 GMT出售的，这至少 是今年以来出售船货最少的一天。 相比之下前一日有七艘船货的卖方报价，本周初时则有12艘船货的报 价。 自5月初以来普氏窗口总计成交142万吨燃料油，4月时为382.1万吨。 新加坡国际企业发展局(IES)数据显示，5月17日止当周新加坡陆上燃 料油库存增长8%至322万吨。 路透编制的数据显示，5月17日当周新加坡的燃料油净进口量飙升至 至少一年半高位163万吨，比前一周高出214%，并且也远高于2016年2月24 日当周创下的前次高位150万吨。 经纪消息人士称380-cst燃料油6月/7月跨月价差报在每吨约负0.25美 元。 行业消息人士称，近月跨月价差目前已稳定在时下的水准，在这一水 准其遭遇到了阻力。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)