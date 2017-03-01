国际油市：普氏窗口燃料油实货交易激增开启一波交易热潮

路透迪拜3月1日 - 标普全球(S&P Global)普氏价格评估窗口涌现实货交易，激起一波燃料油交易潮，不过近月跨月价差的升水下跌令市场怀疑交易动能能否保持下去。

尽管普氏窗口周三的实货交易数量接近纪录高位，但业内人士称，所谓的“做多”交易没能充分实质化，因为近月跨月价差的升水下滑。

2月中旬业内人士的做多交易策略预期达到顶峰，此前380-cst燃料油的近月跨月价差交易量跳增，380-cst燃料油3月互换合约的未平仓合约数量激增。

“卖家消化了对这个题材的预期，”新加坡的一位燃料油交易员说，他指的是近月跨月价差走势。

业内消息人士说，周三普氏窗口报有22笔交易，为至少一年最高数量，总共包括44万吨380-cst燃料油和6万吨180-cst燃料油。

380-cst燃料油较新加坡报价的现货价差FO380-SIN-DIF升至每吨1.70美元，为1月23日以来最高，较昨日上涨0.25美元。(完) (编译 白云; 审校 王洋)