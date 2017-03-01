国际油市：普氏窗口燃料油实货交易激增开启一波交易热潮

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透迪拜3月1日 - 标普全球(S&P Global)普氏价格评估窗口涌现实货交易，激起一波燃料油交易潮，不过近月跨月价差的升水下跌令市场怀疑交易动能能否保持下去。
尽管普氏窗口周三的实货交易数量接近纪录高位，但业内人士称，所谓的“做多”交易没能充分实质化，因为近月跨月价差的升水下滑。
2月中旬业内人士的做多交易策略预期达到顶峰，此前380-cst燃料油的近月跨月价差交易量跳增，380-cst燃料油3月互换合约的未平仓合约数量激增。
“卖家消化了对这个题材的预期，”新加坡的一位燃料油交易员说，他指的是近月跨月价差走势。
业内消息人士说，周三普氏窗口报有22笔交易，为至少一年最高数量，总共包括44万吨380-cst燃料油和6万吨180-cst燃料油。
380-cst燃料油较新加坡报价的现货价差FO380-SIN-DIF升至每吨1.70美元，为1月23日以来最高，较昨日上涨0.25美元。(完) (编译 白云; 审校 王洋)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。