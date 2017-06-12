国际油市：期货交易商的押注提振油价上涨，即便供应仍然过剩

路透新加坡6月12日 - 油价周一上涨，因期货交易商押注油价在最近下跌后可能已经触底，即便实货市场仍然供应过剩，尤其是美国供应大幅增加。

0651 GMT，布兰特原油期货报每桶48.29美元，较上日收盘价上涨0.14美元，或0.3%。

美国原油期货(WTI)报每桶45.95美元，上涨0.12美元，或0.3%。

交易员称，油价上涨是因为投机客增加对原油期货的投资，他们持有大量的多头仓位，可望因油价进一步上涨而获利。

在布兰特原油和WTI原油期货较5月25日开盘水平下挫约10%后，新的多仓即告增加；5月25日石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议决定延长到2018年第一季。

“石油多头已为技术性反弹重新做了调整，”Schork Report作者Stephen Schork说道。

能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五称，截至6月9日的一周，美国活跃钻机数增加八座，总数达到741座，创2015年4月以来最高。

寻找新石油的努力已使美国石油产量自2016年中期以来增长逾10%，至930万桶/日，美国能源资料协会(EIA)称，明年可能再增长逾10%，对石油主要出口国沙特构成挑战。

美国石油产量的提高，对OPEC减产协议形成不利。

除此之外，俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周日称无需检视减产协议，因为要作决定还为时尚早。

沙特能源部长法力赫周末也发表了类似声明。