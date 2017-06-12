国际油市：期货押注触底提振油价，但供应过剩仍带来压力

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月12日 - 油价周一盘初上扬，期货交易员押注市场在近期大跌后可能已触底，但供应过剩仍给实货市场带来压力，尤其是美国活跃钻机数量持续增长。
0101GMT，布兰特原油报每桶48.44美元，较上日收盘价涨0.29美元或0.6%。
美国原油期货报每桶46.09美元，涨0.26美元或0.6%。
交易员称，油价上涨是因为投机客增加对原油期货的投资，他们持有大量的多头仓位，可望因油价进一步上涨而获利。
在布兰特原油和WTI原油期货较5月25日开盘水平下挫约10%后，新的多仓即告增加；当时石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议决定延长到2018年第一季。
虽然金融市场似乎对油价可能已然见底有了些许信心，但实货市场依然面临压力，尤其是由于美国活跃钻机数量持续增长。
能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五称，截至6月9日的一周，美国活跃钻机数增加8座，总数达到741座，创2015年4月以来最高。(完) (编译 李爽/侯雪苹；审校 白云/龚芳)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为