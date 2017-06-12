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亚洲 | 2017年 6月 12日 星期一 09:54 BJT

国际油市：期货押注触底提振油价，但供应过剩仍带来压力

路透新加坡6月12日 - 油价周一盘初上扬，期货交易员押注市场在近期大跌后可能已触底，但供应过剩仍给实货市场带来压力，尤其是美国活跃钻机数量持续增长。

0101GMT，布兰特原油报每桶48.44美元，较上日收盘价涨0.29美元或0.6%。

美国原油期货报每桶46.09美元，涨0.26美元或0.6%。

交易员称，油价上涨是因为投机客增加对原油期货的投资，他们持有大量的多头仓位，可望因油价进一步上涨而获利。

在布兰特原油和WTI原油期货较5月25日开盘水平下挫约10%后，新的多仓即告增加；当时石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议决定延长到2018年第一季。

虽然金融市场似乎对油价可能已然见底有了些许信心，但实货市场依然面临压力，尤其是由于美国活跃钻机数量持续增长。

能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五称，截至6月9日的一周，美国活跃钻机数增加8座，总数达到741座，创2015年4月以来最高。(完) (编译 李爽/侯雪苹；审校 白云/龚芳)
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