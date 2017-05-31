国际油市：来自泰国和印度的现货需求支撑柴油升水

路透新加坡5月31日 - 贸易消息人士称，泰国的现货需求周三提振低硫柴油的现货价差，与此同时来自印尼的现货需求也支撑高硫柴油和航煤市场。

贸易商称，泰国的PTT和Star Petroleum Refining (SPRC)求购6月现货柴油，反过来这帮助支撑含硫10ppm柴油的现货价差。

贸易商称PTT求购3万吨船期6月7-15日的含硫45ppm柴油，SPRC则在求购3万吨船期6月的同级别柴油。

一位消息人士称，PTT求购柴油是因为其炼厂将在6月进行检修。消息人士还称，该炼厂将关闭数量不详的装置，为期10-15天。

消息人士称，2月以来该公司一直在进口柴油，以应对4月或5月的检修。

泰国的Bangchak Corp称，该公司已经关闭一座加氢装置和一座氢化裂解装置，将关闭22天，以在5月19日-6月9日之间进行维护。

贸易商称，印度斯坦石油公司(HPCL)可能以每桶较中东报价升水2.70-3.20美元的价格，从维多购买了6.5万吨6月15-20日运抵Mundra的含硫40ppm柴油，不过未能获得相关公司的确认。

日本经济产业省周三公布的数据显示，4月该国煤油销量较3月下降近49%，但比上年同期增长3%。