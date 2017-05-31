国际油市：来自泰国和印度的现货需求支撑柴油升水

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月31日 - 贸易消息人士称，泰国的现货需求周三提振低硫柴油的现货价差，与此同时来自印尼的现货需求也支撑高硫柴油和航煤市场。
贸易商称，泰国的PTT和Star Petroleum Refining (SPRC)求购6月现货柴油，反过来这帮助支撑含硫10ppm柴油的现货价差。
贸易商称PTT求购3万吨船期6月7-15日的含硫45ppm柴油，SPRC则在求购3万吨船期6月的同级别柴油。
一位消息人士称，PTT求购柴油是因为其炼厂将在6月进行检修。消息人士还称，该炼厂将关闭数量不详的装置，为期10-15天。
消息人士称，2月以来该公司一直在进口柴油，以应对4月或5月的检修。
泰国的Bangchak Corp称，该公司已经关闭一座加氢装置和一座氢化裂解装置，将关闭22天，以在5月19日-6月9日之间进行维护。
贸易商称，印度斯坦石油公司(HPCL)可能以每桶较中东报价升水2.70-3.20美元的价格，从维多购买了6.5万吨6月15-20日运抵Mundra的含硫40ppm柴油，不过未能获得相关公司的确认。
日本经济产业省周三公布的数据显示，4月该国煤油销量较3月下降近49%，但比上年同期增长3%。
新加坡现货市场上未报告有交易达成。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为