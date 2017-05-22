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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 18:48 BJT

国际油市：柴油现货价差持稳，南非一炼厂爆炸可能会推动需求

    路透新加坡5月22日 - 柴油现货价差周一仍持稳，不过交易商还是在
密切关注南非的潜在需求。此前该国的一座炼油厂发生爆炸。
    
    据急救中心ER 24称，南非炼厂爆炸，造成约11人受伤。这家炼厂归
石化集团Sasol和道达尔(Total)在当地的部门所有。
    
    Sasol在0545GMT左右于其网站上证实，Natref炼厂发生爆炸，该炼厂
是同道达尔的合资企业。暂时联系不上道达尔置评。
    
    交易商称，这可能会推动南非的柴油进口，但要视爆炸的严重程度而
定。
    
    交易商称，印度石油公司正寻购两批38,000-40,000吨，含硫量为40p
pm的柴油，船期为6月下半月。
    
    交易商补充道，印度石油公司购买柴油，可能是因为检修的炼厂延迟
恢复生产的原因，尽管这尚未得到证实。
    
    印度Essar Oil可能售出多达65,000吨含硫量500ppm的柴油，船期定
在6月，买家为BP，价格较中东报价每桶升水0.6-0.65美元，低于此前卖
给维多的每桶升水约0.65美元的售价。
    
    日本炼厂Fuji Oil        称，周日因例行维护关闭了旗下袖浦市炼
厂的常压蒸馏单元(CDU)装置，预计于6月22日重启。
    
    新加坡现货交易中，汽油成交了一笔，航煤成交了三笔。(完) (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
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