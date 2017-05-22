国际油市：沙特及伊拉克均认同有必要延长减产协议九个月

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透巴格达/维也纳5月22日 - 石油输出国组织(OPEC)重量级成员沙特及伊拉克周一同意有必要把减产协议延长九个月以提振油价。在各产油国为本周会议做准备之际，两国有此共识等于移除掉一大潜在障碍。
沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫在巴格达与伊拉克石油部长会面之后说，他预期不会有OPEC国家反对把减产协议延长九个月。
OPEC周四将在维也纳举行会议，研究是否把去年12月达成的减产协议延长。
法力赫与伊拉克石油部长卢艾比共同举行了新闻发布会。法力赫对记者表示，伊拉克已对延长减产九个月的提议“开了绿灯”，该项提案将在维也纳的会议中提出。
他说，新协议内容将与之前的类似，仅有小部分改动。他表示，在OPEC开会之前不会有任何正式决定。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为