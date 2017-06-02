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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 15:11 BJT

国际油市：沙特考虑对俄罗斯最大油气服务公司进行投资--塔斯社

路透莫斯科6月2日 - 俄罗斯塔斯社周五援引沙特阿拉伯能源部长法力赫的言论称，沙特将考虑对俄罗斯Eurasia Drilling进行投资。

按开采立方米计算，Eurasia Drilling是俄罗斯最大的油气服务公司。

法力赫是在圣彼得堡的一场经济论坛会上发表此番言论的。（完） (编译 高琦 审校 于春红)
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