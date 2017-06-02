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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 14:49 BJT

国际油市：沙特能源部长称，参与减产的产油国或在11月加大减产力度

路透莫斯科6月2日 - 俄罗斯塔斯社(TASS)周五援引沙特阿拉伯能源部长法力赫的言论称，全球石油减产协议的参与国可能考虑在11月加大减产力度。

法力赫是在圣彼得堡的一场经济论坛会议上发表的此番言论。（完） (编译 高琦 审校)
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