国际油市：沙特7月将对亚洲限供原油，并大幅削减对美国供应--消息人士

路透迪拜/新加坡6月12日 - 业内知情人士周一称，全球最大的石油出口国沙特(沙乌地)阿拉伯7月将限制对亚洲部分买家的原油供应量，并大幅减少对美国的供应。

匿名消息人士对路透称，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)对主要在北亚的至少五个亚洲买家按照合约全额供油，对印度、中国和韩国的供油量则降低。

消息人士称，7月分配给亚洲的石油共减少约30万桶/日，降幅高于6月。

沙特阿美上月通知亚洲炼厂，6月对亚洲供油将减少约700万桶，这是石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议1月开始实施以来，首次对该地区减少供应。

两名消息人士称，对美国的原油配额也被大幅调降，沙特阿美还继续削减对欧洲的供应量。一位消息人士称，7月对美国的供应量将被削减大约35%，对欧洲的供应量较6月会被削减11%左右。

其中一位消息人士称，由于计划进行炼厂维护，加上迪拜指标原油价格较高，沙特阿美在中国的主要买家之一选择降低购买配额。

另一北亚客户称，沙特阿美将连续第三个月全额供应重质原油。

一位知情人士称，根据7月计划，沙特阿美对印度的供应量将减少近20万桶/日，对中国的供应量将减少约11万桶/日，对日本和台湾地区的买家将全额供应。两名消息人士称，对韩国一家炼厂的供应量也被削减。