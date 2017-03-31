国际油市：油价三连涨后受获利了结影响下滑，但50美元上方料有支撑

路透新加坡3月31日 - 油价周五下滑，因交易商在三日连涨后了结获利。在石油输出国组织(OPEC)带头的减产协议可能延长的预期提振下，油价此前三连涨。

0513GMT，布兰特原油期货下跌0.26美元，报每桶52.70美元。

美国原油期货下滑0.18美元至50.17美元。

尽管周五下滑，但油价还是比周二启动三日连升态势之际高出约4%，分析师也表示市场正在逐渐趋紧。

“我们预计市场目前处在供应不足状态，库存将会下降，”美国投行Jefferies的Jason Gammel表示。

交易员称，市场愈发感觉OPEC和俄罗斯将会同意继续减产以支持油价。

OPEC和俄罗斯等几个非OPEC产油国去年末决定，今年上半年减产近180万桶/日，不过迄今为止，由于有来自美国等国家的替代供应，以及对俄罗斯是否履行减产承诺有怀疑，市场还未实现再平衡。

不过过去一周市场逐渐达到了共识，即减产将延长到下半年，俄罗斯也将更加遵守减产协议。

“对于俄罗斯在市场中作用的看法有所改变，强化了...(这样的观点)，OPEC与俄罗斯即将达成协议，”期货经纪公司AxiTrader的首席市场策略师Greg McKenna说。

尽管如此，有关减产是否足以很快收紧全球市场供应并明显推高油价，这一点仍然存疑，特别是其他未参与减产协议的产油商可能填补减产带来的供应缺口。

“市场仍有大量库存，预期油价飙升不是很现实，”国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)周四对路透表示。(完) (编译 杜明霞/王洋; 审校 于春红)