国际油市：油价上涨因供应过剩担忧缓解，但美国产量增加抑制涨幅

路透新加坡2月27日 - 布兰特原油价格周一小幅上涨，料将录得七个交易日内的第五日上涨，因对全球供应过剩的担忧似乎缓解，但美国石油产量增加抑制涨幅。

布兰特原油期货涨0.04%至每桶56.01美元，美国原油持平于每桶53.99美元。

油价周五下跌，之前美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，美国原油库存连续第七周增加。

但自去年11月石油输出国组织(OPEC)与其它产油国达成减产协议以来，市场一直受到支撑，停留在4-5美元狭窄区间内。

“能源资料协会(EIA)数据显示，上周的库存增加了56.4万桶至5.187亿桶，”澳新银行在报告中称。

“但是，这是过去数月内的最小增幅。如果进口降低和库存增幅减小的趋势持续数周，那或许就意味着OPEC领头的减产开始产生影响。”

OPEC本次遵守协议的情况为历来最好，令市场感到吃惊，而拖延最为严重的产油国阿联酋和伊拉克，也都已承诺将迎头赶上以完成减目标。