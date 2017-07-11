国际油市：油价上涨因短期需求前景稳健，但整体市况仍疲弱

路透新加坡7月11日 - 油价周二小幅上涨，受未来几周需求前景强劲提振。但由于供应持续过剩，整体市况依然疲弱，促使几家银行下调油价预估。

0545GMT，布兰特原油期货较前收盘价上涨0.13美元或0.3%，报每桶47.01美元。

美国原油期货上涨0.10美元或0.2%，报每桶44.50美元。

交易员称，油价上涨的部分原因是未来几周料有良好的需求。

美银美林称，美国周度汽油需求数据“高于五年均值，驾驶出游里程也继续按年出现增长”。

然而，除了季节性的强劲表现外，“以绝对值看来，去年美国的汽油需求可能已经触顶”，美银美林称，一旦夏季的需求高峰结束，不会很快出现结构性的紧俏。

原油价格仍比2017年开年水平约低18%，尽管OPEC从1月起实施了减产。

但美国石油日产量C-OUT-T-EIA自2016年中以来增长了逾10%至934万桶，并且尼日利亚和利比亚产量也增加，破坏了减产努力。

高盛表示，OPEC尚未解决产量增加的问题；不过OPEC有机会在不大肆公开的情况下以震慑性方式加大减产力度。

如果不进一步减产，高盛称原油价格可能跌破每桶40美元。

法国巴黎银行称，其他地方的增产正在破坏减产努力，OPEC和俄罗斯必须面对这样一个现实，这是一个简单的道理。

法国巴黎银行称，该行因此大幅下调原油价格预期。

“我们现预计2017年西德克萨斯中质油(WTI)均价为每桶49美元(下修8美元)、布兰特油价为51美元(下修9美元)。我们还将2018年WTI平均油价预期下调至45美元(下修16美元)，布兰特油价下调至48美元(下修15美元)，”法国巴黎银行称。

巴克莱周二称，已将2017年和2018年平均油价预期下调至每桶52美元，之前对两年的预期分别为55美元和57美元。

OPEC原油出口图表：tmsnrt.rs/2tP9Gos