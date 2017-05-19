国际油市：油价上涨，受产油国将延长减产协议的憧憬支撑

路透东京5月19日 - 油价周五升至近一个月高位，因围绕主要产油国将延长减产协议、以控制供应过剩的乐观情绪升温，指标原油期货有望连续第二周上涨。

0630 GMT，布兰特原油期货上涨0.28美元或0.5%，报52.79美元。稍早一度升至4月21日来高点，周线有望上升近4%，为连续第二周上涨。

美国原油期货上升0.29美元或0.6%，至49.64美元，创4月26日来高位。该合约周线亦有望上涨近4%。

自3月初以来，原油价格一直在56美元上方至47下方的区间内波动，因市场参与者衡量美国石油产量上升以及OPEC和俄罗斯等产油国减产的影响。

但市场观察人士愈发认为，OPEC、俄罗斯和其他主要产油国将把减产协议延至2018年3月末。美国油企没有签署任何限产协议。

OPEC和其他产油国5月25日将在越南开会，决定产出政策。

俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)执行长谢琴周四称将落实和OPEC达成的减产协议。