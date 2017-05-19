国际油市：油价上涨，受产油国将延长减产协议的憧憬支撑

美国热股：多家投行上调红帽目标价，股价盘初急升逾8%
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
路透东京5月19日 - 油价周五升至近一个月高位，因围绕主要产油国将延长减产协议、以控制供应过剩的乐观情绪升温，指标原油期货有望连续第二周上涨。
0630 GMT，布兰特原油期货上涨0.28美元或0.5%，报52.79美元。稍早一度升至4月21日来高点，周线有望上升近4%，为连续第二周上涨。
美国原油期货上升0.29美元或0.6%，至49.64美元，创4月26日来高位。该合约周线亦有望上涨近4%。
自3月初以来，原油价格一直在56美元上方至47下方的区间内波动，因市场参与者衡量美国石油产量上升以及OPEC和俄罗斯等产油国减产的影响。
但市场观察人士愈发认为，OPEC、俄罗斯和其他主要产油国将把减产协议延至2018年3月末。美国油企没有签署任何限产协议。
OPEC和其他产油国5月25日将在越南开会，决定产出政策。
俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)执行长谢琴周四称将落实和OPEC达成的减产协议。
但有迹象显示，沙特仍在向市场大量提供原油。(完) (编译 杜明霞/汪红英；审校 王洋/孙茉莉)
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或8.11%，报1,020点。日均获利下跌669美元，报7,685美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。