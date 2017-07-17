国际油市：油价上涨，因中国需求强劲且美国原油产出有放缓迹象

路透新加坡7月17日 - 油价周一上涨，得益于美国活跃钻机数量增长放缓，以及中国炼厂需求强劲。

0454GMT，布兰特原油期货上涨0.18美元或0.4%，报每桶49.10美元。

美国原油期货上升0.16美元或0.3%，至46.70美元。

这两种原油期约价格均延续了上周的强劲涨势。

分析师指出，油价上涨是由于需求强劲，以及迹象显示美国石油产量升势有所放缓。

“产量增长速度放缓，加上两个官方美国原油库存数据上周皆大幅下滑，或许可以解释当前市场的整体正面气氛，”新加坡期货经纪商OANDA分析师Jeffrey Halley称。

贝克休斯周五公布，7月14日止当周美国活跃钻机数增加两座，至765座。

虽然活跃钻机总数升至2015年4月以来高位，但上升速度已放缓。过去四周的新增活跃钻机数目平均为五座，创2016年11月以来最低。

“基于价格指标及钻油决策之间的时间差，未来一个月将是关键，这段时间刚好也是石油钻探生产企业的财报季，”高盛称。

亚洲方面，中国炼油活动显示燃料需求强劲。

中国炼油业者6月提高加工量，创次高纪录。

中国国家统计局周一公布，6月炼油加工量达4,608万吨，相当于1,121万桶/日，同比上升2.3%。这仅次于12月创下的纪录高位1,126万桶/日。(完) (编译 杜明霞/蔡美珍；审校 王颖/张若琪)