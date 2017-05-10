国际油市：油价上涨，因市场预期沙特阿美削减对亚洲供应

路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。

此外，油价也受到上周美国原油库存降幅高于预期的支持。美国石油协会(API)周二公布，截至5月5日该周美国原油库存减少580万桶，至5.225亿桶，分析师预估为减少180万桶。库欣原油库存减少13.3万桶。

0612 GMT，布兰特原油期货上涨0.19美元，或0.4%，报每桶48.92美元；周二下跌1.2%。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货涨0.23美元或0.5%，至每桶46.11美元。

一名消息人士周二透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)6月将削减对亚洲用户的原油供应量约700万桶，因沙特根据全球协议减产，且在夏季用电高峰来临之际，减少原油出口以满足国内需求。

700万桶原油约为日本两天的进口量，日本是全球第四大进口国。沙特阿美此前一直保持对重要亚洲客户的供应。

“沙特客户多为亚洲客户，如果沙特减少供应，则会提振利润率，”CMC Markets的首席市场分析师Ric Spooner称。

美国原油上日亦跌1.2%，这两个合约周二收盘价均为11月29日以来第二低。OPEC在11月30日达成协议在今年上半年减产。

尽管达成该协议以后油价立即上涨，但随着美国产出增长，近几周油价仍承压。

“油市的主要担忧是，美国石油产量增加拉低了消化过剩供应的速度，”Forex.com的市场分析师Fawad Razaqzada称。

沙特能源部长法力赫(Khalid al-Falih)周一表示，预期石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将延长至2017年底。 OPEC本月稍晚将开会。

美国能源资料协会(EIA)周二表示，美国原油产量增加将在2018年底之前限制油价升势。