国际油市：油价上涨，因预期产油国将延长并可能深化减产协议

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月22日 - 油价周一上涨，关于石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议不仅将延长至明年、而且还可能深化的报导，对油价构成支撑。
0035GMT，布兰特原油期货上涨0.25美元或0.5%，报每桶53.86美元。
美国原油期货回升至50美元上方，上升0.29美元或0.6%，报50.62美元。
布兰特原油期货和美国原油期货已较月初触及的5月低点上涨了逾10%。
市场预计，石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等产油国日产量减产180万桶的协议或延续到2018年3月。该预期提振了油价。
“原油价格仍呈上行之势，市场越来越相信，OPEC成员国将延长减产协议，”澳新银行在周一的报告中称。
澳洲Rivkin Securities的投资分析师James Woods则称，加大减产力度的可能性有限...(因为)官员们可能会在求助于此类手段之前观察延长减产的效果。
但Woods称，为了遏制供应过剩，或许有必要加大减产幅度。
高盛周五在报告中表示，美国活跃钻机数上周大增，自去年5月以来增加了404座，增长了128%。
自2016年中以来，美国石油生产C-OUT-T-EIA增长了10%，几乎相当于每日90万桶，至930万桶/日。(完) (编译 杜明霞/孙国玉；审校 许娜/王兴亚)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为