国际油市：油价上涨，因预期产油国将延长并可能深化减产协议

路透新加坡5月22日 - 油价周一上涨，关于石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议不仅将延长至明年、而且还可能深化的报导，对油价构成支撑。

0035GMT，布兰特原油期货上涨0.25美元或0.5%，报每桶53.86美元。

美国原油期货回升至50美元上方，上升0.29美元或0.6%，报50.62美元。

布兰特原油期货和美国原油期货已较月初触及的5月低点上涨了逾10%。

市场预计，石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等产油国日产量减产180万桶的协议或延续到2018年3月。该预期提振了油价。

“原油价格仍呈上行之势，市场越来越相信，OPEC成员国将延长减产协议，”澳新银行在周一的报告中称。

澳洲Rivkin Securities的投资分析师James Woods则称，加大减产力度的可能性有限...(因为)官员们可能会在求助于此类手段之前观察延长减产的效果。

但Woods称，为了遏制供应过剩，或许有必要加大减产幅度。

高盛周五在报告中表示，美国活跃钻机数上周大增，自去年5月以来增加了404座，增长了128%。