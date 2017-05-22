国际油市：油价上涨，因预期减产协议将延期并可能进一步深化

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月22日 - 油价周一走高，因有报导称，石油输出国组织(OPEC)领衔的减产协议可能不只延长至2018年，而且可能进一步深化，以紧缩市场供应并提振价格。
0643 GMT，布兰特原油期货涨0.32美元，或0.6%，上日收报每桶53.93美元。
美国原油期货回到每桶50美元上方，涨0.29美元，或0.6%，至50.62美元。
两种指标期货均已较本月稍早录得的5月低位上涨逾10%。
市场预计，石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等产油国日产量减产180万桶的协议或延续到2018年3月。该预期提振了油价。
“油价上扬...因市场广泛传言OPEC...正考虑双管齐下，在延长减产行动的同时进一步加大减产力度。”新加坡经纪商OANDA的分析师Jeffrey Halley说道。
澳洲Rivkin Securities的分析师James Woods称，为了遏制供应过剩，或许有必要加大减产幅度。
这是因为2017年迄今的OPEC石油供应量并没有比上年同期真的下降多少。
事实上，美国能源资料协议(EIA)预测，OPEC今年的石油出口净收益将比2016年增加，达到约5,390亿美元。（完） (编译 王颖/高琦 审校 蔡美珍/张明钧)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为