国际油市：油价上涨，因预期减产协议将延期并可能进一步深化

路透新加坡5月22日 - 油价周一走高，因有报导称，石油输出国组织(OPEC)领衔的减产协议可能不只延长至2018年，而且可能进一步深化，以紧缩市场供应并提振价格。

0643 GMT，布兰特原油期货涨0.32美元，或0.6%，上日收报每桶53.93美元。

美国原油期货回到每桶50美元上方，涨0.29美元，或0.6%，至50.62美元。

两种指标期货均已较本月稍早录得的5月低位上涨逾10%。

市场预计，石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等产油国日产量减产180万桶的协议或延续到2018年3月。该预期提振了油价。

“油价上扬...因市场广泛传言OPEC...正考虑双管齐下，在延长减产行动的同时进一步加大减产力度。”新加坡经纪商OANDA的分析师Jeffrey Halley说道。

澳洲Rivkin Securities的分析师James Woods称，为了遏制供应过剩，或许有必要加大减产幅度。

这是因为2017年迄今的OPEC石油供应量并没有比上年同期真的下降多少。