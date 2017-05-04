国际油市：油价下跌且接近3月底来最低位，因美国库存降幅低于预期

标题新闻：美国官员称去年大选期间俄罗斯黑客将21个州的选举系统作为目标，但未透露是哪些州
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路透新加坡5月4日 - 油价周四下跌，为四个交易日来第三天下滑，并在3月底以来的最低位附近交投，此前数据显示美国库存降幅低于预期。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存降幅不及预期；汽油库存增加，因需求依旧疲弱。这令全球供应疑虑持续发酵。
在截至4月28日止当周，原油库存减少93万桶，远低于分析师预期的减少230万桶。过去四周原油库存稳定减少，但5.278亿桶的数量仍较上年同期高出3%。
2345GMT，美国原油跌0.18美元或0.4%报每桶47.64美元，上日结算价涨0.16美元至47.82美元。
布兰特原油合约亚洲盘尚未开始交易。
“EIA数据显示美国上周原油库存仅下降93万桶至5.278亿桶，”澳新银行在研究报告中称。
“美国产出也连续11周增长。”
尽管市场从美国产出增长和库存数据中获得方向指引，但投资者也在关注产油国是否一直履行2016年的减产协议，即今年年中之前日产量减少约180万桶。
俄罗斯表示，截至5月1日，其产量已经较10月所及高峰减少逾30万桶/日。
但路透最新调查显示，俄罗斯履约执行情况略有下降。OPEC将在5月25日开会讨论是否延长该协议。(完) (编译 戴素萍/李爽 审校 龚芳/王颖)
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