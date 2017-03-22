国际油市：油价下跌，受美国原油库存增加拖累

路透新加坡3月22日 - 油价周三下跌，因美国原油库存增加，突显出全球石油供应持续过剩局面，尽管石油输出国组织(OPEC)牵头开展减产行动。
0451GMT，近月布兰特原油期货较上日收盘价下跌0.17美元或0.3%，报每桶50.79美元。
西德克萨斯中质油(WTI)期货下跌0.18美元或0.4%，报每桶48.08美元。
“原油价格下跌，因为对美国库存攀升的担忧再度浮现，”澳新银行周三表示。
美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存增加，但汽油和馏分油库存减少。API公布，在截至3月17日当周，美国原油库存增加450万桶，至5.336亿桶，分析师预估为增加280万桶。库欣原油库存增加200万桶。
“API原油库存数据隔夜对油价构成打压，增幅达到450万桶，而预期是增长280万桶，”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley说。
“如果说API数据插了把刀子进来，那么今天的美国能源资料协会(EIA)原油库存数据或许会把刀子再拧上一把。若库存增幅高于预期，或许会令油价雪上加霜，”他说。
EIA将在周三公布原油和油品库存数据。
库存攀升之际，美国的原油产量自2016年中以来又增长逾8%至每日910万桶，堪比2014年末油市开始下滑时的水平。
美国和其它产油国石油产量的攀升，以及库存膨胀，正在给石油输出国组织(OPEC)牵头的通过减产刺激油价的努力造成不利影响。
分析师警告，尽管有OPEC牵头减产，但未来几年有可能出现新的过剩，或者是当前的过剩还会持续，尤其是美国页岩油厂商增产以及OPEC重回全部产能的情况下。(完) (编译 王颖/王洋; 审校 王兴亚/汪红英)