国际油市：油价下跌，因白宫计划出售美国半数战略石油储备

路透新加坡5月23日 - 油价周二下跌，此前美国总统特朗普提议出售该国一半的战略石油储备。与此同时，石油输出国组织(OPEC)及其盟友则削减产出以收紧供应。

0643 GMT，布兰特原油期货下跌0.43美元或0.8%至每桶53.44美元。

美国原油期货下跌0.42美元或0.8%至每桶50.71美元。

美国白宫周一公布的文件显示，特朗普政府准备出售美国半数的战略储油，并且开放在阿拉斯加国家野生动物保护区钻探石油，为未来十年平衡政府预算。

将于周二递交给国会的预算案只是个提议，可能不会以目前的形式生效，不过它显示出美国政府的政策打算，其中包括提高美国能源产出。

美国战略储备石油若大举释出将搅动油市。石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的其他产油国已承诺减产180万桶/日，以消除供应过剩。

OPEC和其他参与减产的产油国将在5月25日在维也纳开会，外界预期减产协议将延长至2018年3月。

布兰特远期曲线显示到2018年4月前油价将升向每桶55.60美元，到2018年底价格将会跌向每桶53.75美元。

美国战略石油储备约为6.88亿桶，相当于全球石油一周的需求量。