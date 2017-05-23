国际油市：油价下跌，因白宫计划出售美国半数战略石油储备

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月23日 - 油价周二下跌，此前美国总统特朗普提议出售该国一半的战略石油储备。与此同时，石油输出国组织(OPEC)及其盟友则削减产出以收紧供应。
0643 GMT，布兰特原油期货下跌0.43美元或0.8%至每桶53.44美元。
美国原油期货下跌0.42美元或0.8%至每桶50.71美元。
美国白宫周一公布的文件显示，特朗普政府准备出售美国半数的战略储油，并且开放在阿拉斯加国家野生动物保护区钻探石油，为未来十年平衡政府预算。
将于周二递交给国会的预算案只是个提议，可能不会以目前的形式生效，不过它显示出美国政府的政策打算，其中包括提高美国能源产出。
美国战略储备石油若大举释出将搅动油市。石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的其他产油国已承诺减产180万桶/日，以消除供应过剩。
OPEC和其他参与减产的产油国将在5月25日在维也纳开会，外界预期减产协议将延长至2018年3月。
布兰特远期曲线显示到2018年4月前油价将升向每桶55.60美元，到2018年底价格将会跌向每桶53.75美元。
美国战略石油储备约为6.88亿桶，相当于全球石油一周的需求量。
美国产量目前已达930万桶/日，和沙特及俄罗斯的产量水准相去不远。(完) (编译 王丽鑫/孙茉莉; 审校 张涛)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为