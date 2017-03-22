国际油市：油价下跌，因美国原油库存增加

(修正电头多余赘字)
路透新加坡3月22日 - 油价周三下跌，因美国原油库存增加，突显出全球石油供应持续过剩局面，尽管石油输出国组织(OPEC)牵头开展减产行动。
0051GMT，指标布兰特原油期货报每桶50.92美元，比上日收盘时下跌0.04美元。
西德克萨斯中质油(WTI)下跌0.08美元，报每桶48.16美元。
“原油价格下跌，因关于美国库存增加的担忧再度浮现...利比亚出口增加也打压了价格，”澳新银行周三称。
美国石油协会(API)，在截至3月17日当周，美国原油库存增加450万桶，至5.336亿桶，分析师预估为增加280万桶。
美国石油日产量C-OUT-T-EIA自2016年中以来已经增长逾8%，达逾910万桶，堪比2014年末油市刚开始下挫时的产出水平。
美国等地的生产增加以及庞大的库存，正在给石油输出国组织(OPEC)通过减产刺激油价的努力造成不利影响。
“随着2011-13年创纪录的资本支出承诺产生结果，2017-19年可能出现有史以来规模最大的大型项目增产，”高盛周二表示。
“在美国页岩油的带动下，2018-19年可能出现大量过剩供应。OPEC将在5月25日召开会议，届时可能会在稳定(延长减产协议)的相对好处以及长期(市场)份额损失的风险之间进行权衡，”高盛称。 (完) (编译 王琛/孙国玉；审校 戴素萍/王兴亚)